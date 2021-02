Parmi les lieux de réception de mariage en Occitanie on doit citer cette Maison 11 pièces de 210 m² sur un terrain de 6000m2 à Canet en Roussillon (66)… Bien immobilier découvert grâce à cette annonce de vente appartement 4 pièces à Canet .

A proximité de toutes commodités, cette propriété a tous les atouts pour de l’accueil en chambres d’hôtes ou gite et les réceptions de mariage. La partie privative est de plain pied. La pièce de vie composée du séjour et salon. Cette pièce lumineuse de 30 m2 est baignée par la lumière. De nombreuses ouvertures donnent sur la terrasse ou le balcon. Deux chambres, une salle-de-bain et w.c .

L’étage est adapté à des chambres d’hôtes.

A l’étage inférieur, un gite et un garage.

Puis de nombreuses dépendances.

Le parc est somptueux pour la réception de mariage, arboré et bordé d’une rivière.

Venez vite visiter cette maison de famille ou la faire évoluer pour de l’accueil touristique.