Le renouveau des dragées

Même ci certains la trouvent has been, la dragée fait partie des nombreuses traditions du mariage qui ont la peau dure. Elle est apparue au 12è siècle en France sous forme de friandise, “une épice de bouche”, recherchée notamment pour ses vertus curatives. Réputée pour combattre la stérilité, elle s’est imposée pour cette raison précise sur les tables de mariage.

Si au départ, et pendant très longtemps, la dragée se contente d’être une amande enrobée de sucre blanc, elle s’est réinventée ces dernières années. On la trouve désormais en de multiples couleurs, bien pratiques pour s’accorder à sa décoration de mariage : bleu, rose, rouge, violet, mate, grises. Sa forme s’est également diversifiée : cœur, olives des garrigues et galets prennent leur place dans les ballotins au détriment de la classique.

Quant à son goût il a lui aussi bien changé, l’amande grillée reste la plus courante mais le chocolat, la praline, le feuilleté, à la nougatine ou à la pâte de fruit ont de plus en plus d’adeptes.

Le choix des dragées de mariage

Les dragées ne se contentent pas du ballotin pour trôner sur les tables de mariage. Souvent disposées dans des coupelles, directement placées sur les tables ou les buffets, elles raviront les gourmands petits et grands à chaque moment de la réception de mariage, surtout au moment du cocktail pour étancher le champagne !

Si les dragées constituent votre cadeau d’invité, une grande variété de contenants est à votre disposition : tulle, sachets d’organza, boîtes, ballotins, cornets, paniers, pots en verre, nids, tubes à éprouvettes… tout dépend de vos couleurs et de votre thème de mariage. A l’intérieur, faites varier les formes, les saveurs et les couleurs pour rester dans l’atmosphère de votre mariage et surprendre un peu vos invités.

Bien entendu avant de passer commande, la phase dégustation est importante, n’hésitez pas à acheter quelques grammes de gammes différentes et goutez-les chez vous vous n’en apprécierez que mieux leurs saveurs. Sachez qu’une bonne dragée doit pouvoir se croquer sans difficulté et son goût doit rester longtemps en bouche.

Enfin, vous pouvez également les personnaliser à vos prénoms, monogramme ou à la date de votre mariage pour qu’elles soient à la fois tradi et trendy.

Combien de dragées de mariage offrir ?

Selon la tradition, les mariés offraient 5 dragées en symbole de fécondité, santé, longévité, félicité et prospérité. Mais aujourd’hui il est d’usage d’en offrir entre 6 et 10 par ballotin, ce chiffre varie néanmoins selon votre budget et le contenant choisi.

Prévoyez plus que nécessaire, les dragées seront ainsi un élément de votre décoration de mariage et de petits souvenirs pour vos collègues ou voisins. Sachant qu’il y a environ 280 à 300 dragées par kilo, il faut compter 1kg pour 30 à 40 personnes.

Comptez un ballotin de dragées par personne ou par couple selon que ce sera le seul cadeau ou pas et passez commande 3 à 4 mois avant le jour J. Une fois réceptionnées, laissez les dragées dans leur conditionnement et gardez-les à l’abri de l’humidité, dans un endroit frais et sec. Enfin, remplissez vos boîtes, sachets ou ballotins un mois seulement avant le mariage.

Quel coût pour ses dragées de mariage ?

Tout dépend de la qualité choisie, comptez néanmoins entre 15 et 30€ le kilo pour de bonnes dragées, la reine des dragées étant l’Avolas de Sicile ou la dragée Médicis et par conséquent la plus onéreuse. Si vous avez un petit budget, choisissez un contenant en rapport et mettez peu de dragées, mieux vaut de bonnes dragées en petit nombre que des dragées médiocres en grande quantité.