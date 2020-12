Et oui même si vous avez choisi de vous marier en plein été, vous n’êtes pas garantie que le soleil et la chaleur seront de la partie mais pour la pluie n’est pas pour autant synonyme de mariage à l’eau ! Beaucoup d’entre vous la redoute le jour J, alors pour que les intempéries ne gâchent pas le plus jour de votre vie, nos astuces pour tout prévoir et affronter le problème à bras le corps.

En tout premier lieu, souscrivez une assurance annulation chez les spécialistes de l’assurance mariage avant même de réserver votre lieu de réception, traiteur ou tout autre prestataire. 9 formules au choix de 199 à 1299€ , que vous choisirez en fonction du budget de votre mariage et qui permettra entre autres de vous garantir de la défaillance d’un de vos prestataires, du décès de l’un de vos proches ou de la destruction du lieu de réception. Votre mariage, vous en rêvez et le préparez depuis plusieurs mois et il représente un investissement financier important pour vous. Une tempête, de fortes averses alors que vous avez prévu votre réception en extérieu un dégât des eaux ou un incendie sur le lieu de la réception, cela peut arriver et engloutir les sommes dépensées sans pour autant profiter de la fête totalement gâchée.

Une semaine avant le mariage, faites comme les professionnels de l’agriculture et consultez le site de Météo France, leurs services de prévision à 7 jours sont fiables et vous permettront d’anticiper le mauvais temps. Vous rentrez le nom de votre ville dans le formulaire et vous découvrez le temps prévu pour les 7 prochains jours, à 3 moments de la journée (matin, après-midi et soirée) : temps, températures et vents. Ainsi informée, vous pourrez prendre les dispositions nécessaires en cas d’animations ou cocktails prévus à l’extérieur.

Maintenant que vous êtes assurée que le grand soleil ne sera pas de la partie, vous devez acheter des grands parapluies pour protéger votre robe, votre coiffure et accessoirement vous et votre mari, il serait dommage qu’avant même d’être uni votre coiffure s’effondre et que votre maquillage parte en vrille ! Téléphonez au photographe pour lui annoncer que la séance photos aura finalement lieu à l’intérieur et non dans le joli parc que vous aviez choisi. Si votre cocktail était prévu à l’extérieur, vous devrez voir avec le lieu de réception prévu pour le repas si vous ne pouvez pas le faire là-bas. Votre noce devait avoir lieu uniquement dans des jardins ? La location d’une yourte , d’une tente ou d’un chapiteau s’impose et si par malheur de fortes rafales de vent empêche leur montage, vous pourrez faire jouer l’assurance. Enfin, si votre robe est très décolletée, procurez-vous une étole au cas où.

Et comme la poisse décidément vous poursuit, il y a une coupure d’électricité au moment de passer à table, bon d’accord là ça fait beaucoup, je vois certaines dire que j’exagère mais ça peut aussi arriver. Vous pourrez aborder ce problème sans stress si vous aviez prévu de garnir vos tables de bougies, bougeoirs et autres candélabres déjà allumés bien entendu, en plus de procurer une douce chaleur et une ambiance so romantique, ils vous sauveront la mise le temps que la lumière revienne !

Il serait également dommage que la fête soit écourtée par le mauvais temps et le froid qu’il pourrait faire en fin de soirée, demandez à vos invités de prévoir des vêtements chauds.