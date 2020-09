Star de show aux USA, l’actrice et animatrice sur E!. nous donne ses tendances mariages :

tendance : Des faire-part et ambiances mariage en toute légèreté

Le faire-part est un incontournable. De plus en plus de mariés veulent quelque chose de simple et d’élégant. L’adapter avec votre thème mettra vos convives dans l’univers que vous avez décidé de créer pour ce grand jour. Le must cette année : un faire-part raffiné, de style très épuré, en accord parfait avec le style de votre mariage.

Des ambiances de mariage dans l’air du temps

Le bio et l’envie de nature s’installent à nos réceptions pour un effet 100% naturel tout en simplicité. C’est le thème incontournable de la saison passée et de celle à venir, avec des éléments beaucoup plus naturels où on privilégie des couleurs comme le vert et les matières naturelles (la mousse, les gouttes de verre, l’eau, les pommes).

L’autre grande tendance : les teintes chocolat, allant du caramel au beige, en passant par le café et le gris, auxquelles on associe très bien des roses, des tons plus vifs (turquoise, anis) ou encore de l’argent, de l’or, des plumes ou des strass suivant vos envies.

De façon assez générale, là encore l’idée est de proposer des prestations très personnalisées. Des thèmes aussi farfelus que « le Casino », « le Sphères » ou « le Camping » pour un couple s’étant rencontré là-bas, ont été proposés. Alors si vous êtes inspirés, créez un univers bien à vous où chaque élément de décoration rappelle votre thème. Une démarche originale et ludique pour un succès garanti !

Voici encore quelques idées en vrac : n’hésitez pas à proposer autre chose que les traditionnelles dragées en cadeaux-invités. Pensez par exemple aux savons gravés, aux petits tableaux personnalisés, aux mini-plantes (très demandées) ou encore aux bougies à votre nom. Pensez également à

la machine à bulles ou à la lavande pour votre sortie d’église…

